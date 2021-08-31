بعد تداول فيديو.. الأمن يكشف حقيقة تعدي مُسن على عاملتين بجمعية لرعاية المسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بتضرر عاملتين بإحدى جمعيات رعاية المسنين ببورسعيد من تعدى أحد النزلاء عليهما.

رصدت أجهزة الأمن، تداول بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" متضمناً خبراً ادعت خلاله سيدتان عاملتان بإحدى جمعيات رعاية المسنين، بقيام رجل مُسن "نزيل بالجمعية"، بتصويرهما أثناء عملهما والتعدي عليهما بالسب.

بالفحص تم تحديد المجني عليهما وتبين قيامهما بتحرير محضر بالواقعة ضد "النزيل المشار إليه" حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم استدعاء المشكو في حقه لسؤاله وتم صرفه، وما تزال الواقعة قيد التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.