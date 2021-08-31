منعهم من تعاطي المخدرات.. 15 يومًا حبس للمتهمين بقتل مسن في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مسن.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة (عامل ونجليه) تشاجروا مع المجني عليه عيد سعيد، 59 عامًا بسبب خلافات بينهم.

وقال نجل الضحية في التحقيقات إن الخلافات ترجع إلى حضور المتهمين أمام محل والده لتعاطي المواد المخدرة، فعاتبهم وطلب منهم الابتعاد فأبلغوا والدهم.

وأضاف أنه يوم الحادث تجمع المتهمون بحوزتهم أسلحة بيضاء "سكين ومطواة" واعتدوا على والده أمام المارة وسددوا إليه عدة طعنات فسقط قتيلًا، بالإضافة لإصابة شقيقه الأكبر.

وكانت النيابة صرحت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.