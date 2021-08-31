الأمن يكشف تفاصيل فيديو اصطدام "توكتوك" بسيدتين في البحيرة.. ولماذا لم يبلغا بالواقعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يتضمن اصطدام مركبة "توكتوك" بسيدتين وإصابتهما بالبحيرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتضمن قيام قائد مركبة "توكتوك" بتخطي مركبة "توكتوك" أخرى بأحد الشوارع بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة "ميكروباص" في مواجهته، وأثناء محاولته تفادي الاصطدام بها إختل مقود المركبة بيده فانحرفت وانقلبت على جانبها واصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها في ذات التوقيت.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليهما (شقيقتان "مصابتان بكدمات" وعللتا عدم ابلاغهما بالواقعة، لانشغالهما بعلاج إحداهما، واتهمتا قائد مركبة "التوكتوك" المشار إليه بإحداث إصابتهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.