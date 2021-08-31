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ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة في أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار في أسوان.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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