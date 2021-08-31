التمويل العقاري| دليلك لحجز شقة من الإسكان بقسط 500 جنيه شهريًا على 30 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التعمويل العقاري بيع 74 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" في آخر احصائية للصندوقن كما سدد 14500 مقدمات الحجز.

ويوضح الخليج 365 دليل الحجز في مشروعات وزارة الإسكان التى يتم طرحها حاليا أو التى سيتم طرحها في الفترة المبقلة بنظام التمويل العقاري والتى جاءت على النحو التالي:

المشروعات الجاري الحجز بها الآن عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويتكون من 3 مشروعات وهي: "الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز"، حيث بدأ الحجز 15 أغسطس الجاري ومستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترًا 184 ألف جنيه، و197 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

ويوجد نظامان للسدادن الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

حيث إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيهًا، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيهًا حتى 300 جنيه طوال مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

ومتاح أيضًا الحجز في شقق الإسكان المتوسط، ويتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، والوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 أمتار بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، بجانب سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

المشروع الثالث:

وهو الإسكان المتميز بمدن: "بدر والغردقة وبورفؤاد"، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر، و120 مترًا وبأسعار تبدأ من 480 ألفًا، وحتى 950 ألف جنيه.

وهذه المشروعات مستمر التقديم والحجز بها حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، لكن يوجد مشروعات كثيرة آخرى سيتم التقديم والحجز بها الفترة القريبة المقبلة، لكن عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية، وجاءت هذه المشروعات على النحو التالي:

دار مصر:

تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- حدائق أكتوبر- الشروق- القاهرة الجديدة- بدر- وبرج العرب الجديدة).

سكن مصر:

تتواجد شقق سكن مصر بـ12 مدينة جديدة هي: (أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور- القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- غرب قنا- دمياط الجديدة- الشروق- وناصر "غرب أسيوط").

جنة:

شملت شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر 8 مدن جديدة هي: (6 أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- دمياط الجديدة- وملوى الجديدة).

الإسكان المتميز:

جاءت وحدات الإسكان المتميز بمدن: (رشيد الجديدة- العلمين الجديدة- دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذات الطابع الساحلي، بمدينة المنصورة الجديدة.

ووحدات مشروع أرض مطار إمبابة، إضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.