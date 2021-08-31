الداخلية تنشر فيديو لحظة تحرير طفل المحلة المختطف وضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

عرضت وزارة الداخلية لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة.

وتضمن الفيديو لقطات للحظة القبض على مختطفي الطفل وتحرير الأخير من قبضتهم وإعادته إلى أهليته سالمًا وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالما.

جاء ذلك في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان إن سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.