شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن شاغرة أمام طلاب علمى علوم بالتمريض والطب البيطرى والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وتستمر لمدة 5 أيام، حيث من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات يوم السبت 4 سبتمبر.

وهناك قائمة من الكليات التى يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب شعبة علوم بالمرحلة الثانية وهى "كليات التمريض والطب البيطرى والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقى الكليات النظرية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أعلن درجات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.