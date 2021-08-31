شكرا لقرائتكم خبر عن 58% من القراء يتوقعون احتفاظ حسين الشحات بموقعه في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع احتفاظ حسين الشحات بموقعه في الأهلى مع طوفان الصفقات الجديدة، توقع غالبية القراء احتفاظ حسين الشحات بموقعه في الأهلى مع طوفان الصفقات الجديدة.

وتوقع 58% من القراء احتفاظ حسين الشحات بموقعه في الأهلى مع طوفان الصفقات الجديدة، بينما استبعد 42% من القراء احتفاظ حسين الشحات بموقعه في الأهلى مع طوفان الصفقات الجديدة.