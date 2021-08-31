شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل فحص تظلمات الثانوية العامة وترسل النتائج للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة والتصحيح اليدوى لأوراق الإجابة مع إرسال النتائج للطلاب، على أن تستمر فحص التظلمات حتى انتهاء جميع الطلبات التى تقدم بها الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها، عدم سداد أى رســـوم (التظلم مجاني ) ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، كما أكدت الوزارة انتهاء مدة التظلم على نتيجة الثانوية العامة حيث تم فتح باب تقديم التظلمات من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، كما استقبلت الوزارة قرابة 300 ألف طلب تظلم بواقع 2 مليون ورقة إجابة.



وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.