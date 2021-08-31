شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم خدمات بطاقات التموين على بوابة مصر الرقمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تعميم خدمات بطاقات التموين على بوابة "مصر الرقمية"، فيما يتعلق بإصدار بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية وبطاقات بدل فاقد وتالف وإصدار بطاقات فصل اجتماعي والنقل من محافظة الى أخرى وفصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين، إضافة افرد جدد إضافة أفراد جدد إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا وتفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى.

كما تتضمن الخدمات إعادة ارسال الرقم السرى واستعلام عن صرف البطاقة وكذلك الاستعلام عن حالة الطلب وفى حالة الحصول على الخدمة من على بوابة دعم مصر الرقمية يتطلب من صاحب البطاقة الدخول على البوابة وانشاء حساب ببيانات بطاقة الرقم القومي وهاتفك المحمول وسيتلقى رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكود لتفعيل الحساب ثم انشاء الرقم السري الخاص بحسابك على بوابة مصر الرقمية وافتح حسابك على بوابة مصر الرقمية ثم اختيار الخدمات التموينية ثم الخدمة المراد الحصول عليها كما تستمر وزارة التموين في اتاحة خدمة توصيل بطاقات التموين إلى المنازل "ديليفرى"، من خلال بوابة مصر الرقمية حيث يقوم صاحب الطلب باختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل مقابل رسوم بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد، وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط، وأنه بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التى يقوم المواطن بتسجيلها إلكتروني خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه فى حال إثبات أى تزوير فى أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة فى مستندات رسمية.

وفيما يتعلق باستخراج بطاقات التموين الجديدة بإضافة المواليد الجدد ،تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ القرار الاستثنائي بشأن استخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، حيث يحق للشخص الذى يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد فى البطاقة .