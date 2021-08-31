كورونا في 24 ساعة| زيادة متواصلة وتحذير من الموجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - -زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

-خاص| لجميع الحالات وبالجرعات.. ننشر بروتوكول العلاج الجديد لكورونا

-كورونا اليوم: عرضان قد يستمران لمدة عام.. والصحة العالمية تدعم الجرعات التنشيطية

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-بيانات رسمية لكورونا في مصر: 152% زيادة بالإصابات خلال أسبوعين

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-الصحة العالمية تتوقع وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بكورونا خلال ثلاثة أشهر

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