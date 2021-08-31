كورونا في 24 ساعة| زيادة متواصلة وتحذير من الموجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - -زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين
-خاص| لجميع الحالات وبالجرعات.. ننشر بروتوكول العلاج الجديد لكورونا
-كورونا اليوم: عرضان قد يستمران لمدة عام.. والصحة العالمية تدعم الجرعات التنشيطية
-تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة.. طلب برلماني بزيادة مراكز لقاح "كورونا"
-بيانات رسمية لكورونا في مصر: 152% زيادة بالإصابات خلال أسبوعين
-دراسة: طفرات مقلقة في سلالات كورونا الجديدة بجنوب أفريقيا
-الصحة العالمية تتوقع وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بكورونا خلال ثلاثة أشهر
-الأمن يستجيب لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي لقاح كورونا بالإسماعيلية
-بريطانيا تسجل 26 ألفا و476 إصابة جديدة و48 وفاة بـ"كورونا"
-الصحة العالمية تخشى من وفاة مئات الآلاف بالوباء في أوروبا خلال الفترة القادمة
-"علمية كورونا": بروتوكول خاص لعلاج الأطفال خلال أيام
-احذرهما.. عرضان لـ كورونا قد يستمران لمدة عام
-كورونا: أكثر من ٤ ملايين و٥٠٠ ألف وفاة حول العالم
-الإصابات قد تصبح "عائلية".. تحذير من الموجة الرابعة لكورونا في مصر
-إطلاق حملة تطعيم طلبة المدارس ضد كورونا في الأراضي الفلسطينية
-الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة
-رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتغيب عن مراسم أداء اليمين الدستوري بسبب بكورونا
-اللجنة العلمية تشرح للأطباء التحديث الجديد لبروتوكول علاج كورونا
-أناشد الطلاب بتلقي اللقاح.. تصريحات جديدة لرئيس الحكومة بشأن العام الدراسي الجديد
-الصحة: الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات كورونا بمجمع فاكسيرا 24 ألف عبوة بالساعة