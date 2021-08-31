لغرس الوطنية.. أحمد كركيت يطرح سلسلة روايات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح الكاتب الدكتور أحمد إبراهيم كركيت، رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، مؤخرا، سلسلة من الروايات هي: "الوطن شرف"، "لنلقى الله بقلب سليم"، "استثمار الألم"، عن دار نون للنشر والطباعة.

تحث رواية "الوطن شرف" على غرس روح الوطنية والهوية، وعشق تراب الوطن، بينما جاءت رواية "لنلقى الله بقلب سليم" لبث روح العقيدة والإيمان والتصالح مع النفس وفهم فلسفة الحياة بأركانها الثلاث الإيخاء والمحبة والرحمة.

أما رواية" استثمار الألم" فلتقي الضوء على تحويل نقاط الضعف إلى قوة وتحويل المشكلات إلى تحديات والصمود بقوة الإرادة والعزيمة والهدف حتى النهاية، عن طريق خلق دافعية التحفيز كما توصل كل عظماء العالم إلى أهدافهم ونجاحاتهم.

جدير بالذكر أن دكتور أحمد كركيت هو رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، وهو مدرب دولي معتمد من جامعة عين شمس، وباحث في معهد التخطيط القومي، وعضو هيئة تدريس وتدريب الكليات العسكرية والشئون المعنويه ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب، وعضو جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مصاب عمليات، ومن أكفأ المظليين المصريين والطيار الشراعي الخفاش والدلتا واستشاري تدريب وإعداد قادة وريادة الأعمال والتنمية الذاتية.

قدم أحمد كركيت العديد من الدورات في عدة مجالات، منها دورة الإدارة الاستراتيجية، دورة التنمية الذاتية والصحة النفسية، دورة التخطيط الاستراتيجي، دورة إدارة الأزمات، ودورة ريادة أعمال.

أحمد كركيت حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وماجستير إدارة أعمال من جامعة القاهرة، كما أنه خريج الكلية الحربية ‏وحاصل على نوط الواجب العسكري مرتين وأول العالم كليات عسكرية المنعقدة في الصين 2011.

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