شكرا لقرائتكم خبر عن تطور الاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية خلال 5 سنوات.. حققت نموا ضخما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تُقدر بنحو 64.4 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يُناهز 3 أمثال المتوقع عام 20/2021.

ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الخدمات الصحية خلال الفترة (17/2018 – 21/2022):

- 17/2018 بلغت نحو 18 مليار جنيه

- 18/2019 بلغت نحو 21.3 مليار جنيه

- 19/2020 بلغت نحو 24.4 مليار جنيه

- 20/2021 بلغت نحو 25.3 مليار جنيه

- 21/2022 مستهدف أن تبلغ 64.4 مليار جنيه