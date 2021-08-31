شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. دليلك لكافة التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى جامعة الملك سلمان الدولية، إحدى الجامعات الأهلية، حيث تشمل قطاعات الدراسة فى الجامعات الأهلية فى قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية وقطاع الفنون .

وفيما يلى التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى جامعة الملك سلمان الدولية:

- مجال العلوم الهندسية

برنامج هندسة الطاقة

برنامج هندسة الميكاترونيات

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات

برنامج العمارة

برنامج هندسة الحاسب

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى

مجال علوم الحاسبات

برنامج علوم الحاسب "تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات"

برنامج علوم الذكاء الاصطناعى

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

مجال الصناعة التكنولوجية

برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد و التكييف

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة

مجال العلوم الأساسية المتقدمة

برنامج كيمياء البترول

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

برنامج التكنولوجيا الحيوية

مجال الزراعات الصحراوية

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

برنامج الإنتاج النباتي فى المناطق الصحراوية "الزراعات الصحراوية الحديثة - زراعة النباتات الطبية والعطرية"

برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

مجال الطب البيطري

برنامج الطب البيطرى

مجال الطب

برنامج الطب والجراحة

- مجال طب الاسنان:

برنامج طب الاسنان

- مجال العلوم الصيدلية:

برنامج دكتور الصيدلة

- مجال التمريض:

برنامج علوم التمريض "تمريض رعاية الحالات الحرجة - تمريض المسنين"

- مجال علوم المجتمع :

برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة

برنامج تخطيط وإدارة المشروعات التنموية

برنامج المعلوماتية وامن المجتمع

- مجال العلوم الادارية والأعمال:

برنامج الاستثمار والتمويل

برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

برنامج التسويق والأعمال الدولية

- مجال اللغة التطبيقية:

برنامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية

برنامج الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية

- مجال السياحة والضيافة:

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

برنامج إدارة الأحداث فى الضيافة والسياحة

- مجال الفنون والتصميم:

برنامج العمارة الداخلية

برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة

وكان وزارة التعليم العالى، أعلنت عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

و هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.