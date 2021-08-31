دفعة جديدة من الكحول والكمامات الجراحية والمطهرات بـ"الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، ليتوافر علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط وليتر الكحول بسعر 50 جنيهًا، و4 لترات مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط للعبوة للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.
ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، غدًا من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة.
يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبزل من جهد في الشق العلاجي.