دفعة جديدة من الكحول والكمامات الجراحية والمطهرات بـ"الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- مينا غالي:

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، ليتوافر علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط وليتر الكحول بسعر 50 جنيهًا، و4 لترات مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط للعبوة للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، غدًا من العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة.

يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبزل من جهد في الشق العلاجي.

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