شكرا لقرائتكم خبر عن 13.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لهيئة قناة السويس خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس خلال العام المالى الحالي 2021/2022 نحو 13.1 مليار جنيه، وذلك وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب.

وتحتل المشروعات القومية نحو 50% من هذه التكلفة، ونستعرض فيما يلى الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس خلال العام:

- المشروعات القومية 6 مليارات و484.3 مليون جنيه

- مهمات المجرى الملاحى مليار و840 مليون جنيه

- مشروعات تنمية مبانى ومرافق الهيئة مليار و82 مليون جنيه

- مشروعات المجرى الملاحى مليار و52 مليون جنيه

- مشروع أنفاق أسفل القناة مليار جنيه

- مشروعات استراتيجية 881 مليون جنيه

- مشروعات أرصفة خدمة الوحدات القائمة ومهمات مواقع العمال 576.1 مليون جنيه

- مشروعات تطوير خطوط العبور 68.5 مليون جنيه

- مشروعات تجديد الترسانات والورش 65 مليون جنيه

- مشروعات المنشآت البحرية 41.4 مليون جنيه

- مشروعات المرحلة الثانية لتطوير القناة 10 ملايين جنيه