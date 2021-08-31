شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تعرب عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم على قاعدة العند اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية مساء الإثنين ، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا - في بيان صحفى لوزارة الخارجية - بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين؛ ومعربة عن تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل.

هذا، وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.