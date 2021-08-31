شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: مستعدون لتدريب نصف مليون شاب ضمن مبادرة مستقبلنا رقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب بوزارة الاتصالات، إنه تم تدريب 60 ألف شخص وتخرجهم أون لاين فى مبادرة "مهن المستقبل".

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى تقديم الإعلامى عمرو خليل : " مستعدون لتدريب نصف مليون شاب ضمن مبادرة مستقبلنا رقمى، وهناك 160 ألف حاليا فى مرحلة التدريب، وأن كل شاب يعمل مع أكثر من 3 مصادر لتحصيل ألف دولار شهريا وهو بالمنزل إلكترونيا وأنه لدينا فوق 190 مليون دولار سنويا دخلا من التسويق الإلكترونى".

وتابع : "ونسعى لبناء المهارات عبر مبادرة مستقبلنا رقمى، وهناك 4 مستويات فى التدريب من سن 18 عاما حتى مستوى الخبير، وأن تكلفة الدورات فى مبادرة مستقبلنا رقمى صفر".