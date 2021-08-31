شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفعة الثانية من لقاح جونسون تخرج من المصنع غدا وتصل مصر خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات أخرى لفيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أنه في أوائل شهر سبتمبر سيصل 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا.

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية":" كل اللقاحات المعتمدة في العالم متواجدة على أرض مصر، والدفعة الثانية من لقاح جونسون تخرج من المصنع غدا وتصل مصر خلال 48 ساعة".

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الموجة الرابعة بدأت بالفعل، وهناك ارتفاع بشكل منتظم على المنحنى التصاعدى في إصابات كورونا، ومن المتوقع أن تزداد الموجة الرابعة من منتصف شهر سبتمبر حتى شهر الذروة في شهر أكتوبر، مستطردًا:" نناشد المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وخاصة كبار السن".

واستطرد :"نتفاوض عدد من الشركات العالمية المصنعة للقاحات معنا للتصنيع في مصر، ومجمع مصانع فاكسيرا من أكبر المصانع ، وسيكون مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية" .

وأشار إلى المصنع مقام على مساحة 6 ألاف متر مربع لإنتاج لقاحات كثيرة وليس لقاحات كورونا فقط ، مضيفًا :"من المتوقع افتتاح مصنع فاكسيرا بـ 6 أكتوبر في نوفمبر المقبل والطاقة الإنتاجية الخاصة بها تصل لـ24 ألف عبوة لقاح في الساعة الواحدة بـ3 مليون جرعة يوميا ومليار جرعة سنويا ".