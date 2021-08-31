شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. 243022 ألف طالب يبدأون اليوم تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث سيتم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وتستمر لمدة 5 أيام، حيث من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات يوم السبت 4 سبتمبر.

ويتاح أمام الطلاب التسجيل من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى 3 عصرا أو من خلال الحاسب الالى الشخصى للطالب المزود بالانترنت. كما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى الفرصة أمام الطلاب لتعديل الرغبات طوال الأيام المحددة للمرحلة الأولى للتنسيق والتى من المقرر أن تنتهى اليوم، الخميس.

وكان خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أعلن درجات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.