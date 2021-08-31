شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.."تنسيق الجامعات الخاصة"87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرسين

التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات

التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات

رئيس الوزراء يستعرض مقترحا بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية غرب القاهرة.. صور

الإسكان: لدينا 214 محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل لـ5 ملايين متر مكعب فى اليوم

التموين: إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة قريبا

تنسيق الجامعات الخاصة.. 87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام

تنسيق الجامعات الخاصة.. 31 أغسطس بداية تسجيل الرغبات وحتى 5 سبتمبر

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

وزيرة التجارة: نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة

الزراعة: إنتاج للبتلو زاد إلى 58% وأصبحنا نستورد 42% فقط من اللحوم

الإسكان: محطة أبو رواش لمعالجة المياه تنتج 1.6 مليون متر مكعب يوميا