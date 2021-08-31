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أخبار 24 ساعة.."تنسيق الجامعات الخاصة"87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرسين

التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات

التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات

رئيس الوزراء يستعرض مقترحا بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية غرب القاهرة.. صور

 

الإسكان: لدينا 214 محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل لـ5 ملايين متر مكعب فى اليوم
التموين: إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة قريبا

 

تنسيق الجامعات الخاصة.. 87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام
تنسيق الجامعات الخاصة.. 31 أغسطس بداية تسجيل الرغبات وحتى 5 سبتمبر

 

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

 

وزيرة التجارة: نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة

 

الزراعة: إنتاج للبتلو زاد إلى 58% وأصبحنا نستورد 42% فقط من اللحوم

 

الإسكان: محطة أبو رواش لمعالجة المياه تنتج 1.6 مليون متر مكعب يوميا

 

 

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