شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.."تنسيق الجامعات الخاصة"87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرسين
التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات
التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات
رئيس الوزراء يستعرض مقترحا بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية غرب القاهرة.. صور
الإسكان: لدينا 214 محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل لـ5 ملايين متر مكعب فى اليوم
التموين: إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة قريبا
تنسيق الجامعات الخاصة.. 87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام
تنسيق الجامعات الخاصة.. 31 أغسطس بداية تسجيل الرغبات وحتى 5 سبتمبر
بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة
وزيرة التجارة: نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة
الزراعة: إنتاج للبتلو زاد إلى 58% وأصبحنا نستورد 42% فقط من اللحوم
الإسكان: محطة أبو رواش لمعالجة المياه تنتج 1.6 مليون متر مكعب يوميا