شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: تطوير منطقة درب اللبانة وباب زويلة ومشروع للإضاءة الليلية للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع حدائق الفسطاط هدفه إنشاء منتزه عام في أقدم بقعة بالقاهرة وهى مدينة الفسطاط ، حيث أن الفسطاط هي أصل القاهرة الحالية، وتعرضت لحريق كبير في العهد الفاطمى واحترق جزء منها وتحولت باقى المدينة لأطلال وتلال حتى 1912 عندما اكتشف أحد علماء الأثار مع مهندس فرنسى مدينة الفسطاط، فهى أقدم عاصمة إسلامية في أفريقيا .

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع حدائق الفسطاط سيتم تنفيذه عبر مناطق ومراحل، وتم إعداد دراسة كاملة للمشروع، وبدأنا تنفيذ المشروع الآن.

وتابع رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار: المشروع يلقى دعم من القيادة السياسية ، حيث يتم إحياء ورفع كفاءة العمرانية لمنطقة القاهرة التاريخية ، ويتم تطوير منطقة درب اللبانة ، بجانب مشروع لتطوير باب زويلة داخل وخارج باب زويلة وهو الجزء الجنوبى من القاهرة الفاطمية، بجانب تطوير حارة اليهود وتطوير منطقة مشهد الحسينى وما حوله ، تطوير باب الفتوح وصولا لباب النصر ، بجانب مشروع الإضاءة الليلية للأثار.