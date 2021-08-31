"الوطنية للصحافة" تنظم مسابقة للمُبدعين في خمس فروع صحفية.. ننشر التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تنظيم مسابقة للمُبدعين، في 5 فروع صحفية، وهي فن الكاريكاتير والمقال الساخر، ومقال الرأي، والمقال الخبري، والمقال التحليلي.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "وافق رئيس الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد فى الفروع الآتية :

١ - فن الكاريكاتير.

٢- المقال الساخر.

٣- مقال الرأي المتنوع.

٤- المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآنٍ.

٥- المقال التحليلى لحدث أو قضية فى مختلف المجالات السياسية - الاجتماعية - الاقتصادية - العسكرية".

وأضافت فاطمة: "أن يكون اختيار الموضوع جزءًا أساسيًا فى التحكيم بالمسابقة، المسابقة مفتوحة لكل المبدعين، سواء من هم فى الصحافة أو خارجها، بواقع ٣ متسابقين في كل فرع".

وأوضحت أن قيمة الجائزة للفائز الأول ١٠ آلاف جنيه، والثاني ٧ آلاف جنيه، والثالثة ٥ آلاف جنيه، في كل فرع.

تبدأ المسابقة فى الفترة من ١ : ١٥ سبتمبر، وتسليم الجوائز فى أكتوبر بحفل مواكب لاحتفال انتصار جيشنا العظيم.