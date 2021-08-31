اتفقا على إقامة ملتقى السرد.. "عبدالدايم" تستقبل رئيس دائرة الثقافة في الشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين مصر والإمارات ودراسة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية المتبادلة.

وأكدت عبدالدايم، قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات، ووجهت تحياتها للدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وأشادت بجهوده الدءوبة لدعم الثقافة العربية.

وأشارت إلى ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنساني ونشر السلام بين الشعوب، مؤكدة أن وزارة الثقافة تبذل جهودًا متنوعة لإقامة فعاليات تبادلية وإبداعية لتأصيل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تأكيد القيمة المتفردة للوطن إقليميا وعالميا، ثم استعرضت نماذج من مساعي نشر التنوير بمختلف ربوع الوطن كما تناولت عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتنمية الوعى بمختلف أرجاء الجمهورية.

ونقل محمد العويس تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة الى وزيرة الثقافة مشيرًا إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية ، مؤكداً ضرورة تكثيف التعاون المشترك فى مختلف مجالات الابداع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، واشاد بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب العالم.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على بدء التنسيق المشترك لإقامة ملتقي الشارقة للسرد والقصة القصيرة والذي يهتم بالمبدعين والنابغين في هذا المجال ويقام تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والمتوقع انطلاقه العام المقبل 2022.

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