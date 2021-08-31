مصادرة 6 أطنان سكر تموينى متحجر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهاالمكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 6 أطنان سكر تموينى غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.