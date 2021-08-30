شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية فى بنى سويف والمنيا والقاهرة والجيزة والإسكندرية سيتم فتح الالتحاق بها من جانب المدرسين من اليوم وحتى يوم 9 سبتمبر المقبل، حيث يمكن لأى معلم فى قطاع التعليم الفنى التقدم للالتحاق بهذه المدارس.

وأضاف مدير وحدة مدارس التكنولوجية التطبيقية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم إجراء اختبارات ومقابلات شخصية للمدرس، موضحا أن التقديم من خلال الموقع الإلكترونى بالوزارة، وسيتم اختيار الأكثر كفاءة وقدرة .

ولفت مدير وحدة مدارس التكنولوجية التطبيقية، إلى أن من مزايا هذه المدارس هو أنه سيتم التدريب فى جو متميز فى العملية التعليمية على أحدث النظم فى التعليم الفنى بجانب الحوافز المادية والمعنوية التى يتحصل عليها المدرسون.