سحب منخفضة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 31 أغسطس، وحتى يوم الأحد 4 سبتمبر، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية، عبارة عن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا".

وأشارت الهيئة إلى أنه تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والاقهرة ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي: