حدث تشبع.. معاون وزير الإسكان: طرحنا 260 ألف قطعة أرض.. وقرار الاكتفاء للتنظيم والرصد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة لم تمنع أو توقف طرح الأراضي، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح 260 ألف قطعة أرض للأفراد بالمدن الجديدة، مما أدى إلى حالة من التشبع بكل المدن.

وأضاف عباس، في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد، أن عدد الأراضي التي تم طرحها ضخم جدا ولم يحدث في مصر قبل ذلك، موضحا أننا بصدد متابعة المواقف التنفيذي الخاصة بكل هذه الأراضي التي تم طرحها بحيث نطمأن على عمليات التنفيذ وفي نفس الوقت نحافظ على النسق العمراني الحديث بهذه المدن.

وتابع معاون وزير الإسكان: " خلال متابعة عمليات التنفيذ لو تم اكتشاف أن بعض المدن تحتاج إلى طرح أراضي سيتم ذلك"، لافتًا إلى أن الاكتفاء بطرح الأراضي السابقة قرار تنظيمي.