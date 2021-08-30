"موظف يقتل زوجته وينتحر بمدينة نصر وقصة مُدمن ذبح شقيقته".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فصل رأسها عن جسدها.. مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلها شقيقها في مصر القديمة

كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة، لجثة ربة منزل قتلت على يد شقيقها في مصر القديمة أنها أصيبت بـ 6 طعنات في أنحاء متفرقة في جسدها بالإضافة لفصله رأسها عن جسدها.

القضية "173 تمويل أجنبي".. كيف انتهت تحقيقات 67 منظمة وكيان مدني في 10 سنوات؟

عادت قضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني في مصر عقب ثورة 25 يناير للواجهة مرة أخرى، مع إصدار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، مساء اليوم، قرارًا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية لعدد من الجمعيات وكيانات -4 جمعيات - لعدم كفاية الأدلة.

لغز مقتل شخص بطلق ناري في العياط

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لتحديد وضبط المتهم بقتل شخص بطلق ناري بالعياط.

"الصفافير" و5 اتهامات.. "شادي سرور" إلى الأسفلت بعد 20 شهرًا من الحبس

بعد مرور 20 شهرًا على حبسه احتياطيًا، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اليوتيوبر شادي سرور على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".

"قتل مراته وانتحر".. موظف يتخلص من زوجته ويقفز من الطابق الخامس بمدينة نصر

أقدم "موظف" صباح اليوم، على قتل زوجته بسبب خلافات بينهما، ثم انتحر قفزًا من الطابق الخامس بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بزهراء مدينة نصر.

شملت 1175 مستشارًا.. القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية الثانية (مستند)

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمـن التعيينات بوظائف الرؤساء مـن الفئتيـن ( أ ، ب ) والقضاة بالمحاكـم الابتدائية وتنقلاتهم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة في هـذه الدرجـات.

"سبني أعيش أنا وعيالي".. قصة مُدمن ذبح شقيقته الحامل بعد شجار 10 دقائق في مصر القديمة

على مدار الشهرين الأخيرين، كانت "نورا. أ" مُنشغلة بالتجهيز لاستقبال مولودها "طفلين توأم"، ولم يكن يؤرقها سوى مطالب شقيقها المُدمن للأموال لشراء المخدرات حتى أنهى حياتها بسبب رفض طلبه.