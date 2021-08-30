فصل رأسها عن جسدها.. مناظرة النيابة لجثة ربة منزل قتلها شقيقها في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة، لجثة ربة منزل قتلت على يد شقيقها في مصر القديمة أنها أصيبت بـ 6 طعنات في أنحاء متفرقة في جسدها بالإضافة لفصله رأسها عن جسدها.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبإجراء التحريات وتفريغ التحريات توصلت إلى مكان اختباء المتهم (شقيق الضحية) البالغ من العمر 19 عامًا وألقت القبض عليه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقته عمدًا وحيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرَّح بها.

وعلى عكس ما أفادت به التحريات وشهادة الشهود بأنه كان دائم الاقتراض من شقيقته، قال المتهم في التحقيقات إن قتل شقيقته بسبب رفضها إعادة بعض الأموال كانت قد اقترضتها منه في وقت سابق، نافيًا "قصده قتلها أثناء الشجار بينهما".

وأضاف المتهم أن المشاجرة مع شقيقته استمرت نحو 10 دقائق، إذ استشاط غضبًا فرضها بشومة ثم ذبحها وفرّ هاربًا حتى ألقت قوة أمنية القبض عليه وعرضه على النيابة.