شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكندا يستعرض فرص الاستثمار بالقاهرة أمام مجلس الأعمال الكندى - العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على دعوة من مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى العربي، قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا بإلقاء كلمة اليوم الإثنين أمام الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة المؤسسة المنعقد بالفيديو كونفرانس، والذى يضم رؤساء مجالس إدارات ومسئولى كبرى الشركات الكندية المستثمرة فى الشرق الأوسط والدول العربية او الراغبة فى الاستثمار، مثل شركات بومباردييه وسكايباور وبتروتكنا، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية.

وقد استعرض السفير المصرى أوجه التقدم الجارى فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية فى مصر، و الفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادى بين مصر وكندا، متناولاً الانجازات فى مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبى والسياحة، الأمر الذى انعكس بشكل واضح فى تقييم المؤسسات المالية الدولية التى تصنف مصر كقوة اقتصادية صاعدة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

كما شهدت كلمة السفير المصرى التطرق إلى المشروعات القومية الضخمة التى تعمل الحكومة المصرية على إنجازها فى الوقت الراهن، وما تمثله من فرص كبيرة للاستثمار من قبل الشركات الكندية مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، وحياة كريمة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وغيرها من المشروعات الكفيلة بتغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتحويلها إلى قوة اقتصادية كبيرة فى المنطقة والعالم.

هذا، وقد تطرقت كلمة السفير أحمد أبو زيد إلى وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبرزاً التطورات الإيجابية الأخيرة، واهمها ان مصر اصبحت الشريك التجارى الاول لكندا فى افريقيا، والشريك التجارى الثانى فى الدول العربية، بالإضافة إلى إسناد الحكومة المصرية مسئولية تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة بومباردييه الكندية، وافتتاح فروع عديدة للجامعات الكندية فى مصر، والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجامعات الكندية فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن قيام كبرى شركات التعدين الكندية، والمصنفة من أكبر شركات التعدين فى العالم، بتوقيع اتفاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للتنقيب عن الذهب فى مصر. واشاد السفير بتنوع الاستثمارات الكندية فى مصر لتشمل مجالات مثل الخدمات المالية، والتعدين، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعي، وإنتاج الميثانول، وهو ما يدل على ثقة مجتمع الأعمال الكندى فى مناخ الأعمال فى مصر.

هذا، وقد لاقت كلمة السفير المصرى تفاعلاً كبيراً من أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى العربي، والذين حرصوا على الاستفسار عن التسهيلات والمزايا التى توفرها الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، معربين عن سعادتهم بالعرض الذى قدمه السيد السفير لمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتوفرة فى مصر، وتطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع سفارة مصر لدى كندا فى مجال تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.