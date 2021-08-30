شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: محطة أبو رواش لمعالجة المياه تنتج 1.6 مليون متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن محطة أبو رواش لمعالجة المياه تنتج 1.6 مليون متر مكعب مياه يوميا، مضيفا أن تكلفة المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى 6 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على فكرة إعادة الاستخدام ولدينا أكبر محطة لإعادة الاستخدام وهى محطة بحر البقر وعلى أعلى المعايير المعمول بها للاستخدام للزراعة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت متفردة فى إعادة استخدام المياه، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق كان مطلبا ملحا لأهالى الجيزة، ومنطقة غرب الدلتا التى تنتهى إليهم المصارف التى تصرف عليها المحطة.