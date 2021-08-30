شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مقترحا بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية غرب القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجّه بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة، على غرار المحطة التى يتم تنفيذها حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى إمكانية استغلال إحدى المحطات الإقليمية التى انتهت من إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية بالقرب من الطريق الدائرى الاوسطي؛ بمدينة 6 أكتوبر، لتخفيف الكثافة المرورية على المحاور المركزية بالمدينة، واستخدام الطريق الدائرى فى الحركة إلى الأقاليم، وتبلغ مساحتها 62 ألف م2، وتنقسم إلى محطتين؛ الأولى لنقل الأقاليم والثانية للنقل الداخلى من وإلى المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المحطة المُشار إليها تتكون من: صالة الوصول التى تضم أماكن لانتظار المسافرين وكافتيريا ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وتشمل المحطة أيضًا مركزا تجاريا، يتكون من 26 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ويحتوى المبنى الإدارى للمحطة على 19 مكتبا لإدارة الموقف وحركة المواصلات، كما يوجد بالمحطة مبنى لخدمات السيارات يتكون من ورشة صيانة ومغسلة، وتتسع المحطة لـ 27 أتوبيسا، و114 مينى باص داخلى، و280 مينى باص محافظات وأماكن انتظار للسيارات الملاكي.

وأوضح سعد أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى أنه يوجد مساحات من الأراضى تحيط بالمحطة الحالية يمكن استغلالها لإقامة أى توسعات مستقبلية محتملة.