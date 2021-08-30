شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية فى مدينة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة ٢٧٠ ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقًا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضى المستهدف زراعتها، فضلًا عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة فى نطاق المشروع، موجهًا سيادته بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما فى ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الإستراتيجى الذى يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذًا فى الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة فى التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لتطوير شبكة طرق الصعيد، لا سيما ما يتعلق بمحور منفلوط، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل فى تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تأتى ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التى تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم عرض خلال الاجتماع أيضًا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلًا عن جهود استغلال الأراضى على جانبى محور "شينزو آبي" حيث وجه الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية فى مدينة الأمل، والذى سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك فى إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامي.