شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: إصدار بروتوكول لعلاج الأطفال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسني مستشار الوزيرة، وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية و رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، انه سيتم إصدار برتوكول خاص للأطفال الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا يمكن الاعتماد على الفيتامينات فقط فى علاج مريض كورونا.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، فى تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، خلال مؤتمر الإعلان عن تحديث النسخة الخامسة لبرتوكول فيروس كورونا، إنه تم حذف بعض الأدوية وإضافة أدوية أخرى بدلا منها بناء على الدراسات العلمية .

وأضاف، أن هناك تدريبا مستمرا للأطباء على الرعاية المركزة، والتعامل كورونا وكيفية علاج الفيروس، موضحا أن وزارة الصحة والسكان تدعم تدريب الأطقم الطبية والهدف هو الوصول لجميع الأطباء والتمريض، للوصول إلى الخدمة المتميزة للمريض المصرى، مضيفا أنه تم عمل تعديلات أساسية فى البروتوكولات، وبناء على الدراسات العلمية الحديثة.

وأوضح، أن اللجنة العلمية ستصدر بروتوكول رسمى للأطفال لعلاج كورونا الأسبوع المقبل، موضحا أن متغير دلتا لا يمثل مشكلة فى مصر، ولكن يجب أن نراعى الاجراءات الاحترازية مثل غسل الأيدى حتى تمر الأزمة، مضيفا أنه لم يتم عمل حصر لأعداد الحالات الجديدة لمتغير دلتا ولكن يجب أن نكون على استعداد فى مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بإتباع الإجراءات الاحترازية.