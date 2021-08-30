رسوب متكرر انتهى بمادة سامة.. كلمة السر في انتحار جامعي بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رسوب متكرر وأحلام تتبخر مرة تلو أخرى دفعتا طالبا جامعيا للانتحار بتناول مادة سامة داخل غرفته بمركز الصف، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بمركز الصف.

وجه العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص الواقعة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة.

وانتقلت قوة من القسم تنسيقا مع فرقة الشرق إلى المنزل محل الواقعة، وعُثر على جثة شاب يبلغ من العمر ٢٣ سنة يرتدي ملابسه كاملة وإلى جواره عبوة مادة سامة.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف توصلت إلى انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية؛ بسبب تكرار رسوبه في الامتحانات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.