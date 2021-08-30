الأمن يستجيب لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي لقاح كورونا بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

فى لفته إنسانية الأجهزة الأمنية تستجيب لالتماس سيدة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" لمساعدتها فى التوجه إلى مركز تلقى لقاح "فيروس كورونا المستجد" للحصول على اللقاح بالإسماعيلية

تلقت شرطة النجدة بالإسماعيلية طلب المواطنة المشار إليها – مقيمة بالقصاصين بالإسماعيلية، وإلتمست مساعدتها فى التوجه إلى مركز تلقى لقاح "فيروس كورونا المستجد" للحصول على اللقاح نظراً لكونها (من ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم قدرتها على الحركة).

تم التوجه إلى محل البلاغ وتم توفير كرسى طبى لها واصطحابها إلى مركز تلقى اللقاح، وإعادتها إلى محل إقامتها مرة أخرى.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنة التى تقدمت بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الإنسانى مع ملتمسها.