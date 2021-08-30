أمن الشرقية يستجيب لمواطن لنقل خالة زوجته إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية التماس أحد المواطنين، مقيم بالزقازيق بالشرقية مساعدته فى نقل خالة زوجته إلى المستشفى نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة .. على الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتم إتخاذ اللازم نحو استخراج السيدة المشار إليها من نافذة الغرفة التى تقيم بداخلها والتى إستلزمت إجراء توسعة للنافذة لسهولة نقلها وتمكنت القوات من استخراجها ونقلها للمستشفى.

محمد يوسف

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