ضبط شخص ييروج الأسلحة النارية على مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بمقابل مادى على مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تتضمن الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية للراغبين بمقابل مادى.

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بمحافظة الشرقية) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه"، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة) وأنه المسئول عن إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقناة على تطبيق "تليجرام" يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامى، وحسابين على تطبيق "واتس اب" يقوم عن طريقهما بالتواصل مع عملائه ، كما عثر داخل السيارة التى كان يستقلها على (عدد من الطلقات النارية – عدد 18 جراب طبنجة – دبشك بندقية – 4 علب تحوى أدوات تنظيف البنادق – عدد من كروت فيزا تابعين لعدد من البنوك – ماكينة تحصيل "فيزا تابعة لأحد البنوك" - مبلغ مالى).

كما أقر باستئجار شقة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ، وبتفتيشها عثر بداخلها على ( عدد من فوارغ طلقات نارية – سلاح أبيض "مطواة"– 3 مقابض طبنجة – مبلغ مالى "عملة أجنبية") وأضاف بتحصله على ماكينة التحصيل من أحد أصدقائه العاملين بمحطة تزويد السيارات بالوقود ، كما تمكن من التحصل على الذخائر ومشتملات الأسلحة النارية المضبوطة إبان عمله بإحدى المحال لتجارة الأسلحة والذخائر وإحتفظ بها للإتجار فيها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".