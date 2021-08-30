الجنايات تقضي بالمشدد 7 سنوات على متهم بـ "خلية مفرقعات بولاق الدكرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.