مصادرة ١٤ طن مناديل ورقية من ناتج مخلفات القمامة داخل مصنع بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان-

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية بدون ترخيص بالوراق.

تبين أن المشكو في حقه يعمل على تجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المناديل الورقية رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الآدمى والمصنعة من ناتج مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخله المصنع على ١٤ طنا و٥٢٥ كيلو جرامما منديل ورق و١٢ ألفا و٢٤٠ عبوة مناديل ورقية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تك مصادرة المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.