طرده فأنهى حياته بسكين.. القبض على عامل قتل صاحب مخبز ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة صاحب مخبز بطعنة نافذة بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارا بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق قسم بولاق الدكرور.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ بقيادة المقدم محمد طبلية.

تبين وقوع مشادة كلامية بين صاحب مخبز، وشقيق عامل سابق بالمخبز، لطرده إياه، وتطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها الشقيق طعنات نافذة بسكين استقرت في جسد صاحب المخبز فأردته قتيلا.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.