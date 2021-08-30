"قتل مراته وانتحر".. موظف يتخلص من زوجته ويقفز من الطابق الخامس بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقدم "موظف" صباح اليوم، على قتل زوجته بسبب خلافات بينهما، ثم انتحر قفزًا من الطابق الخامس بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بزهراء مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظف مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتبين سقوطه من أعلى العقار.

وبالصعود للشقة عثر على جثة زوجته مقتولة، ودلت التحريات الأولية أنه أقدم على قتلها وانتحر بسبب خلافات بينهما.

كما دلت التحريات أن المتوفيان لديهما ابنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.