تجديد حبس المتهمين بخطف مقاول بسبب خلافات مالية بالنزهة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس شخص وزوجته و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة خطف واحتجاز مقاول انتقامًا منه على عدم دفع أرباح شهرية مقابل استثمار أموال لديه بعدما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة استدراج مقاول واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة النزهة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مقاول - مقيم بمحافظة أسيوط، بتضرره من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، لقيامه وآخرين باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2 مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجني عليه مبلغًا ماليًا (2 مليون جنيه) لاستثماره في مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالي المستولى عليه، ما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجني عليه، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.