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رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنس" العالمية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنس" العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنس" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمي (1)

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل فى مصر. 

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمي (2)

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التى حققتها مشروعات الشركة فى مصر، والتى تأتى تتويجًا للعلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمي (3)

من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التى حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيدًا فى هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة فى تلبية كل متطلبات وزارة النقل. 

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمي (4)

هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة فى مصر، والتى كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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