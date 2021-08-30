شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جنيه عقوبة سير التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر تواجد مركبات التوك توك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية ومصادرة المركبة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل التى تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً.

وحذر المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه اعتباراً من غد الثلاثاء يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، التي عقدت اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.