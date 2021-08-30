شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها ما قاله الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن ارتفاع الإصابات الذي تم رصده مؤخرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبد الشافي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١

وزيرة الصحة: الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات بـ6 أكتوبر 24 ألف عبوة فى الساعة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلى: شيكابالا أثار الجماهير

صح مسئولو اتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى ختام الدورى، حول أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن مراقب المباراة سيد بخيت، وهو مدير إدارة المسابقات، ذكر فى تقريره أن شيكابالا تسبب فى إثارة الجماهير بعدما دخل فى مشادة مع بعض المنظمين لرغبته فى دخول غرفة الملابس من أجل ارتداء ملابس أخرى لحضور مراسم التتويج، كما وجه السباب إلى أحمد مجاهد وحاول الاعتداء عليه وحدث احتكاك بينه وبين مسئولي تنظيم المباراة، كما تضمن التقرير أيضاً تطاول حازم إمام لاعب الزمالك على رئيس الاتحاد وتحدثه بطريقة غير لائقة عقب الأزمة.

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، الموقف التنفيذى لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.

بالأسماء.. المجلس الأعلى للقضاء يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة أمس برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثانى من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن ( أ ، ب )، والقضــاة بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة فــى هـذه الدرجـات.

سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 12 ألف بطاقة للمواطنين بالشوارع

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد (المراكز التكنولوجية المتنقلة) المجهزة فنيا ولوجيستياً، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من قاطنى المناطق ذات الكثافات السكانية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا – قنا – مطروح)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل على مدار أسبوع عن استخراج (12775) بطاقة رقم قومى، و(20389) مصدراً مميكناً.

كارتيرون يتلقى عرضا إماراتيا بعد التتويج بالدورى مع الزمالك

لقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للموسم المنقضي، حيث جاء العرض إلى كارتيرون بشكل رسمى إلا أنه يرفض الكشف عن هويته فى الوقت الحالى، خاصة أنه وفقا لما أخطر به إدارة الزمالك يرغب فى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى قيادة الفريق الأبيض والمنافسة فى الموسم المقبل على التتويج بمختلف البطولات مع الفريق الأبيض.

تصل 46 درجة جنوب الصعيد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

مدبولي من محطة معالجة صرف أبو رواش: الرئيس وجه باستغلال كل نقطة مياه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده أعمال توسعات محطة صرف صحي أبو رواش، أن هذا المشروع من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي، وستكون ثاني أكبر محطة على مستوي الجمهورية وتخدم 9 مليون نسمة بتكلفة 6.2 مليار جنيه قائلا:" محطة ممكن تخدم دولة كاملة"

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع بتمويل من الدولة وبعض الجهات، موضحا أنه سيتم الانتهاء من المحطة بنهاية مارس المقبل، مؤكدا أن الرئيس وجه باستغلال كل نقطة مياه.

تايمز: جونسون يعرض الاعتراف بطالبان لو منعت شن الهجمات الإرهابية من أفغانستان

قالت صحيفة تايمز إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تلقى تحذيرا ليلة أمس، الأحد، من أن البلاد تواجه التهديد الإرهابى الأكبر منذ سنوات عديدة، مع عرض جونسون الاعتراف الدبلوماسى بطالبان لو أنها منعت شن هجمات من أفغانستان.

الأهلي يتفق مع أجايى على قيمة فسخ العقد.. اعرف التفاصيل

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع وكيل أعمال جونيور أجايى لاعب الفريق على مقابل مالى يفسخ معه اللاعب عقده مع الأهلي بشكل ودى. وشهدت الفترة الماضية اتفاقاً نهائياً فى الأهلي على رحيل جونيور أجايى وعدم بقائه بالفريق لعدم الحاجة الفنية لجهوده الموسم المقبل.

وزير الخارجية يشارك اليوم فى اجتماع دول جوار ليبيا بالجزائر العاصمةيشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.