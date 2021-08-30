شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى لليبيا: جميع الأطراف تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الدولى إلى ليبيا يان كوبيتش، إن جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، ونأمل إقرار القاعدة الدستورية فى الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء الانتخابات.

وأضاف يان كوبيتش المبعوث الدولى إلى ليبيا، خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أن حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات ضرورى جدا، وأن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة، مؤكدا أن استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية فى ليبيا يشكل مدعاة للقلق فى ليبيا ودول الجوار.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أوضحت فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل فى الشؤون الليبية، فى خطوة لعقد مؤتمر دولى تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الملف الليبي.