شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرفنا أكثر من 6 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن العمال العرب يشكلون 90% من الشعوب العربية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العمالية عموما، والنقابية على المستوى العربى علي وجه الخصوص، وذلك إيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، ولا شك أن شعور العامل بالأمن والاستقرار فى العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.

وأكد سعفان، خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ14 للمؤتمر العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقدة بالغردقة، اهتمام الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، موضحا أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن التوافق بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل العربية والدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله .

وأشار إلى نجاح الدولة فى تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.

وقال: تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء علي قطاع السياحة قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بوزارة القوي العاملة بصرف أجور العاملين بالسياحة بجانب قطاعات أخرى من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد عن مليار جنيه ، وفي إطار هذا التوجيهات لرعاية الفئات الأولى بالرعاية تم صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات لصالح العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه في كل دفعة، وتعتبر مصر الوحيدة علي مستوى العالم التي قامت بمثل هذا الدعم للعمالة المتضررة من جائحة كورونا.

وأكد على دعم مصر الكامل لقضية العرب الأولي والمحورية، ألا وهي القضية الفلسطينية، وإدانة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى، ضد الشعب الفلسطيني بصفة عامة وضد العمال الفلسطينيين بصفة خاصة.