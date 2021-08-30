"الزراعة": علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانًا لصغار المزارعين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في معهد التناسليات الحيوانية، التابع لوزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن القافلة تمت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية؛ حيث استهلت بزيارة قرى محافظة المنوفية ومراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا، وتم فحص وعلاج وتحصين عدد ٥٩٠٣ حيوانات؛ وهي كالتالي:

- ٢٤٧١ حيوان تم فحصها وعلاجهم تناسليًّا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية.

- ١١٧٠ حيوانًا تم علاجها باطنيًّا.

- ١٣٩١ حيوانًا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

- ٨٤٤ حيوانًا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية.

- ١٦ عملية جراحية و٩ طلوقة بقري وجاموسي.

وأشارت الوزارة إلى فحص الحيوانات وتقييمها أثناء القافلة، وأنه تم تنفيذ ندوة بعنوان "استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان".

وقام صندوق التأمين على الماشية بتنفيذ عدة ندوات إرشادية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى ندوة أخرى بعنوان "تأثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب، وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاج المزرعة".